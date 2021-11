Revocadores de Quintero habrían recogido tres veces las firmas requeridas

El pasado 6 de agosto un grupo de adultos mayores llegó hasta el Inder con pancartas que decían “El Inder no se siente”. En particular, las personas se quejaban porque la falta de contratación estaba perjudicando los programas de adultos mayores. “Antes teníamos las clases tres veces por semana. Ahora, apenas nos dan una cada 15 días. Nos dicen que no hay presupuesto”, dijo Hernán García, un hombre de 79 años. Carlos Romero, el director del Inder, respondió que la falta de contratación se debía a recursos que no habían sido girados a la institución, pero que luego se solucionó el problema.