“Este es un homenaje muy bonito, siempre lo he dicho, el apoyo que tuve de la Gobernación en mis primeros años en el ciclismo ha sido muy importante, todo lo que me ayudaron en mi carrera deportiva, me alegra ver y vivir esto, me alegra poder compartir esta condecoración con todos los antiqueños porque amo a Antioquia y a Colombia”, dijo Urán.