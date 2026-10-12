Salida del Congreso de Jaime Cano, de ficha de Trujillo, reordena tablero conservador en Antioquia

La salida de Jaime Alonso Cano Martínez del Congreso de la República generaría un movimiento en el tablero político de Antioquia que, aunque no modifica drásticamente la composición del Partido Conservador, sí cambia el equilibrio entre las fuerzas de esa colectividad en el departamento.
El pasado 1 de octubre, el Consejo de Estado anuló la elección del exdiputado como representante a la Cámara. Según el alto tribunal, la elección de Cano resultó espuria toda vez que había violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al demostrarse que un hermano suyo era inspector de Policía en Medellín cuando Cano estaba en su campaña al Congreso.
“Recibo esta decisión con serenidad y con el respeto que siempre he tenido por las instituciones y por la justicia colombiana. Será el momento de conocer en detalle sus fundamentos y actuar conforme a lo que corresponda”, comentó Cano tras la decisión.