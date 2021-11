Defensores piden buen trato para detenidos por el robo de oro en El Poblado

POR GUSTAVO OSPINA ZAPATA

A la pregunta de por qué el oro se ha vuelto un objetivo de la delincuencia en Medellín

y Antioquia, Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional

de Mineros de Colombia (Conalminercol), responde que parte de la culpa la tiene

el Gobierno, que implementó una persecución al oro, asociándolo a la criminalidad.

“Al equiparar el oro, que es una actividad

que genera regalías, a la cocaína, que es una actividad criminal, lo puso en el ojo del

huracán y hoy es un botín perseguido

por los delincuentes”.

Añadió que en este fenómeno también tiene que ver la pandemia, que generó crisis en los diferentes países y obligó a los estados a adquirir reservas del metal. “En unos estados se disparó la demanda y en otros la venta. Hay una mayor demanda mundial y un mercado internacional que el gobierno no es capaz de controlar”. Gómez indicó que en Colombia, por la persecución a los mineros informales y a los ilegales por parte de las autoridades, la producción ha disminuido. Lo dice en cifras: “En 2012 y 2013 las estadísticas de Planeación Nacional registraban una producción de 62 toneladas. En el actual periodo es de 32 toneladas. Ese oro informal antes figuraba en las estadísticas porque generaba regalías, ahora con la criminalización que se ha hecho no es así”. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería registra en 2020 una producción de 41 toneladas contra 61 de 2016, un caída no tan pronunciada. Un comercializador de oro que pidió reserva de identidad dice que con el estigma que ha puesto el gobierno sobre la actividad ni los bancos les permiten abrir cuentas a los mineros, el pago se les hace en efectivo por parte de las comercializadoras, con los riesgos que ello conlleva. “Además, como a los informales los tildan de ilegales, para la delincuencia es más fácil robarles a otros ‘delincuentes’ porque no hay investigaciones”.