Los lugares del Valle de Aburrá donde más fuerte se sintió el temblor

Los registros de la tarde de este jueves van así:

En la zona del Sena sede Pedregal, los tanques de EPM en Aures y el Polideportivo de Sabaneta, los sensores detectaron movimientos entre 5 y 10 centímetros en el suelo por segundo.

En los sectores del Seminario Mayor e Itagüí fueron los lugares del área metropolitana donde más se sintió el movimiento telúrico. Se presentaron movimientos entre 10 y 20 centímetros en el suelo.

En Seminario Mayor, la medida exacta fue de un movimiento de 20 cm, según detalló Posada.

En la vereda El Plan hubo movimientos de 1 a 5 centímetros y en la octava estación, ubicada al norte del Valle de Aburrá, la repuesta del suelo no fue tan alta como para registrarse.

Más zonas a registrar

Es necesario precisar que estas mediciones no cubren todo el Aburrá y eso es algo en lo que está trabajando la red acelográfica. Posada explicó que aunque hay 24 estaciones disponibles, no todas transmiten información en tiempo real por que los equipos no tienen la tecnología necesario.

“Estamos en un proceso de renovación de equipos y esperamos alcanzar a tener 15 sensores que transmitan en tiempo real para identificar el comportamiento sísmico de más zonas en el Valle de Aburrá”, manifestó.

Específico que la idea de tener instrumentado todo el área metropolitana es para “mirar dónde se concentran las mayores aceleraciones, dónde la respuesta de los suelos son diferentes”.