Los puntos críticos para conectar los proyectos 4G

1. Intercambio vial de primavera: no incluido



Este intercambio no está contemplado en las obras de la Conexión Pacífico 1 y el monto requerido para su construcción es de $100.000 millones (un valor proyectado a 2019, en estado de prefactibilidad). Su desarrollo es crucial, puesto que recibirá el flujo vehicular que se generará con la terminación de los tres Pacíficos. Inicialmente estaba contemplado como responsabilidad de Invías, pero Covipacífico precisó que para este sector ya hay un contrato con la ANI y que la concesionaria está dispuesta a financiar los trabajos con el fin de que el proyecto concluya según lo programado. Incluye un intercambiador a desnivel, además de las vías de conexión al alto de Minas, la entrada al municipio de Caldas y la gestión predial.



2. Los 3,3 km en el tramo primavera-cuatro palos



Esta obra incluye dos tramos que juntos suman una vía faltante en doble calzada (hoy en calzada sencilla), para la cual son necesarios $200.000 millones. El primero, comprendido entre Primavera hasta El Rancherito 1, es de 800 metros. El segundo, entre Rancherito 2 hasta Cuatro Palos, es de 2.500 metros. Villegas precisó que una de las soluciones es, al igual que con el intercambiador, anexar al contrato de Pacífico 1 la construcción de la vía. Dijo que el concesionario está dispuesto a financiarlas también con base en vigencias futuras que están disponibles desde el año 2025. Según Covipacífico, los diseños de estas intervenciones estarían para marzo de 2020 y pasarían a revisión y para comenzar los trabajos en 2021.



3. puente sobre el río cauca, en Bolombolo



El puente sobre el Cauca en Bolombolo garantizará la continuidad entre el Suroeste y Urabá. Opera con paso restringido desde 2016, pueden circular livianos en un solo sentido, lo que está afectando al 50 % de la cosecha cafetera en Antioquia, según la Cámara de Comercio. Tiene 65 años y no resiste repotenciación, por eso la solución es otro puente en Peñalisa para evitar que el tránsito se detenga. La obra calculada incluye vías de acceso entre Pacífico 1 y 2 y la nueva conexión a desnivel con la vía a Salgar. La alternativa de corto plazo incluye trabajos de mejoramiento por $10.000 millones, pero la construcción de una nueva infraestructura y la conexión a las concesiones costaría $166.000 millones.



4. tramo 2 del túnel del toyo no ha sido contratado



La fase 2 del Túnel del Toyo, que incluye 19,4 kilómetros, 11 túneles, 13 puentes y 12,3 kilómetros de vías a cielo abierto, necesita de 1,2 billones de pesos para su ejecución. Es responsabilidad del Invías, pero no ha sido contratado, no cuenta con presupuesto y según Villegas de la CCI, “hemos encontrado en información oficial que Invías piensa postergar la inversión hasta 2029 y nuestros cronogramas van hasta 2023. Esa disparidad nos preocupa”. El Toyo une las conexiones Mar 1 y Mar 2, por lo que este tramo afectaría el desarrollo de las tres concesiones portuarias previstas para Urabá. “Sería lamentable que en un futuro finalizaran todos estos proyectos y nos quedaran 20 km pendientes”, dijo el secretario Quintero. En entrevista con El COLOMBIANO, Juan Esteban Gil, director de Invías, indicó que el tramo está entre los proyectos que superan el periodo de gobierno, pero que es una tarea priorizada por la entidad para la cual continúan buscando los recursos.



5. autopista al magdalena 2, un año de parálisis



La autopista al Magdalena 2, la conexión 4G entre Remedios y Puerto Berrío, es la bisagra que une a otros dos corredores: Vías del Nus (Medellín-Alto de Dolores) y Conexión Norte (Remedios-Zaragoza-Caucasia). Según la CCI, los tiempos probables de entrega no coinciden: mientras Vinus, Conexión Norte y la concesión Antioquia- Bolívar tienen fechas previstas de entrega entre enero y julio de 2021, la Autopista al Río Magdalena 2 estaría finalizada para diciembre de 2023. Al problema se suma que hasta octubre de 2019 estuvieron paralizadas las obras tras la cancelación del contrato a la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) en abril de 2019. El secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero, añadió que es indispensable que Magdalena 2 tenga un aceleramiento en los procesos de ejecución para “conectar la zona nordeste con la región de la costa Caribe y la Ruta del Sol”.