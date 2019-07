Por Feria de Flores reforzarán campañas contra la explotación sexual infantil

No, no es turismo sexual, ni prostitución infantil. Es Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna) y solo este año en Medellín se tiene registro de 59 casos, un total de 695 entre 2016 y 2019.

“Muchos usuarios que no son de Medellín viajan con sus hijos sin documentación. No comprenden lo delicado que puede ser”, añadió Arenas.

“En la recepción de los hoteles las personas siempre deben registrarse y suministrar documentos de identificación. Si detectamos un menor de edad que no tiene los documentos o los permisos de los padres, no puede entrar a los hoteles y el caso se reporta a las autoridades”, explicó.

Y es necesario que el mensaje se divulgue a viva voz. “Son importantes estas campañas porque el problema no se oculta, sino que se hace público. Es una de las estrategias en la prevención de la problemática”, explicó Camilo Noreña , investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

El compromiso también incluye no permitir que a los establecimientos ingrese un niño o una niña sin su acudiente y sin presentar identificaciones. Y, de ser necesario, la denuncia inmediata a las autoridades ante cualquier sospecha de abuso o explotación.

Según la red ECPAT (por sus siglas en inglés: End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes) por cada caso que se denuncia en el mundo de explotación sexual comercial de menores de edad, hay cuatro que quedan en la clandestinidad.

Noreña opinó que Medellín sí está avanzando en la construcción de un plan para combatir este flagelo: los ciudadanos cada vez conocen más, los mensajes que se comparten en afiches y pancartas “tienen que incitar a un acuerdo colectivo de rechazo”.

Sin embargo, explicó el investigador, aún pervive el estigma o los prejuicios. No se trata de una elección de los niños y niñas, ni hay una oferta de “sexoturismo” para los extranjeros. Es, en cambio, una vulneración de los derechos fundamentales.

“Es lamentable que pervivan esos imaginarios en lo que no es otra cosa que la explotación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Sus cuerpos son sagrados”, concluyó Noreña. Porque las víctimas de este problema no lo deciden y no lo quieren. Hay que empezar por aprender a nombrarlo .