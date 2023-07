“Estuvo sin reposo en la calle, hoy volvió con sangrado (...) Cuando volví al pueblo para turno de urgencias, la paciente estaba para remisión por ecografía que prácticamente la obligaron a hacerse (...) Reportaba restos ovulares, sin embargo, todos los signos vitales estables y con sangrado escaso”, fue el reporte que Castellanos recibió de la paciente.

Tras este cuadro, la mujer y sus tres familiares atacaron a la médica. “Al llegar una persona me insulta, me denigra y de un momento a otro la misma paciente me agarra por detrás del cabello, me bota al suelo y me araña la cara, luego golpea mi cráneo contra el suelo en repetidas ocasiones (...) El mismo personal de salud la quita de encima mío, aun así siguieron gritándome y buscando la manera de volverme a golpear” (sic), contó.