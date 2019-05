“Hay un cartel de médicos para entregar incapacidades a personas que no la necesitan”: MinTrabajo

La ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, hizo un fuerte llamado de atención al sector médico del país, por el incremento de las incapacidades laborales que no están fundamentadas en enfermedad.

“El tema de incapacidades en este país es una cosa loca. No puedo creer que en el año 2016 hubo 26 millones de días de incapacidad, ¿explíqueme eso?. Entonces, yo quiero hacer un fuerte llamado de atención a los trabajadores y a las centrales, en el sentido que jugar con la salud no se hace. No puede ser posible que los trabajadores le estén quitando la posibilidad a un trabajador enfermo de tener tratamiento, porque se perdió la credibilidad”, destacó Arango.

La jefe de la cartera apuntó que actualmente hay empresas que tienen el 18 % de capacidad laboral reforzada debido al aumento de incapacidades. “Hay un cartel de médicos que permite y entrega incapacidades a personas que no necesitan, eso es un delito, eso es fraude y eso es quitarle la oportunidad a los colombianos que están enfermos de poder recibir el tratamiento que necesitan”.

De esos 26 millones de días en incapacidades, según la funcionaria, el 45 % pertenece a hombres de 20 a 29 años. Así mismo, los días de mayor enfermedad expresadas en la constancia medica son los lunes de junio y diciembre.

“No sé cómo se llamará la enfermedad que ha hecho aumentar las incapacidades, pero hay que buscarle la vacuna porque los médicos nos tienen que ayudar a eso siendo éticos y los trabajadores dejando las incapacidades para quienes realmente lo necesiten, porque hoy en día el empleador no le para bolas debido a que no hay legitimidad”, apuntó Arango.

Sobre Medimás

Con respecto a la posible liquidación de la EPS Medimás y la crisis laboral que afronta la entidad, la Ministra destacó que la cartera acompaña el proceso para evitar una “masacre laboral”, en donde se prioricen los derechos de los trabajadores.

“Nosotros tenemos la obligación de defender a los trabajadores y habíamos logrado que Medimás comenzara a hacer unos pagos, no totales pero sí parciales, a los trabajadores. También se había logrado que ellos siguieran trabajando en Medimás, ahora bien con la sentencia del Tribunal la responsabilidad de vigilar el cumplimiento pasa a manos de ellos”, afirmó.

Arango comentó que ante estas circunstancias la función del Ministerio será defender los derechos de los trabajadores que podrían ser de cerca de 22.000 trabajadores, quienes quedarían sin empleo.

Tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca serán 3,8 millones de pacientes los que serán trasladados a distintas EPS como Aliansalud, Salud Total, Compensar, Comfenalco Valle, Famisanar, Salud mía, Comfamiliar Guajira, Sura, Comfamiliar Nariño, Comfaoriente, Cajacompesi, Sanitas, Asociación Mutual Ser, Nueva EPS y Coosalud, que no están bajo medida de vigilancia por la Superintendencia de Salud.