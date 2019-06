Ascenso de gral. Martínez se votaría aparte en Senado

En medio de un escándalo por la indagación que abrió la Procuraduría después de las denuncias hechas por el New York Times sobre las órdenes de letalidad del ejército colombiano que pondrían en riesgo a los civiles y los señalamientos sobre la responsabilidad del General Nicacio Martínez en ejecuciones extrajudiciales en el pasado, la aprobación del ascenso de él, actual comandante del Ejército, podría darse hoy en la plenaria del Senado.

La discusión se realizará a las 10:00 a.m. en medio de un ambiente en el que al parecer el general Martínez se ha ido quedando solo.

Jaime Durán, senador del Partido Liberal y ponente del ascenso, a quien EL COLOMBIANO llamó en varias ocasiones y no contestó al teléfono, ha expresado en medios radiales que no sabría responder si apoya o no el ascenso. “Tendría que analizarlo porque creo que es una responsabilidad mía analizarlo a fondo y, naturalmente, presentar mi punto de vista en la plenaria del Senado”, dijo Durán a La W.

Si bien la discusión del ascenso se daría hoy, algunos congresistas indicaron a EL COLOMBIANO que el punto estaría en el orden del día en el puesto 60, porque varios de los senadores “comenzaron a sacarle el cuerpo a ese asunto después del escándalo que suscitó la denuncia del NYT”.