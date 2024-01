Por su parte, la también directora de Canal Institucional, Lina Moreno Zapata, denunció que los comportamientos de Morris también la han hecho sentir “intranquila”. “Por ejemplo, cuando he sido requerida para una reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura”, dijo.

Insistió, además, en que no se trata de actuaciones aisladas, sino que “han sido reiteradas al punto de parecer sistemáticas”.

Con todos esos señalamientos en su poder, Rodríguez acudió a la Procuraduría, a la que envió una carta en la que describía las quejas recibidas.

Tras varios días de silencio, Morris se pronunció ante las denuncias e indicó, el pasado 12 de enero, que “hasta hoy no me han notificado de supuestas denuncias”. También insinuó que nada de lo que se está diciendo en su contra es cierto y que se trata de un ataque por razones políticas.