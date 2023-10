El representante Óscar Darío Pérez, del CD, hizo énfasis en que la aprobación del artículo 63, que habla sobre el manejo y destinación de “los demás recursos del Fondo Público Único de Salud”, corre el riesgo de no pasar el examen de la Corte Constitucional.

“Se aprobó aquí por 79 votos, y resulta que aquí se está diciendo que se hace unidad de caja (...). Ese es un principio presupuestal, ley orgánica, y aquí se modifica, y luego se dice que se deberá presupuestar por conceptos, es decir, aquí hay una modificación del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que por ser ley orgánica requería mayoría calificada, que no se logra con 79 votos. Eso debe quedar claro, para que después no digan que la Corte está en contra del proyecto de ley de salud. No se aprobó debidamente”, dijo Pérez.