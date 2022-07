“Omar Yepes tiene una trayectoria en el Partido Conservador de 30 años y en cuatro momentos distintos lo estuvo presidiendo. Y tengo con él una gran relación. En este momento de la historia del país, y como pasa en cualquier colectividad, hay distintos puntos de vista y de criterios. Por eso, yo no comparto eso de hacerle oposición al gobierno elegido democráticamente, pero que aún no ha iniciado”.

“Ha habido temores que no podemos ocultar, como el que la propiedad privada pueda estar en riesgo o, incluso, la libre empresa. Aquí hay claridad en que tenemos que hacer unos cambios, porque Colombia votó por unos cambios, que permitan superar varias preocupaciones, como la de ser un país con 22 millones de compatriotas en la pobreza, 7 de ellos en la pobreza extrema”.

¿La foto con Petro lo alejó, como se ha dicho, del expresidente Álvaro Uribe?

“La relación del Partido Conservador con Álvaro Uribe es muy buena y yo, personalmente, tengo una muy buena relación con él. Espero tener un encuentro, porque me ha expresado algunas preocupaciones, pero también tiene una gran disposición de conversar. Es que, y no con Uribe sino en general, puede que en unas cosas nos pongamos de acuerdo dialogando con el nuevo gobierno, y que en otras no, pero conversando se pueden resolver los asuntos. Hay que estar en la mesa del gran acuerdo nacional”.

¿Petro le puede dar tranquilidad a Antioquia?

“Sin duda alguna, hemos recibido por el presidente electo unos anuncios que nos tienen cargados de entusiasmo, como el apoyo a los cinco cables que se proponen construir en Medellín. Además, este es un momento de reconciliación y del gran acuerdo nacional. Necesitamos bajar eso al territorio y que en Antioquia y en Medellín podamos hacer una gran mesa de diálogo constructivo en favor de la región; una mesa en la que estén los empresarios y la institucionalidad, que incluye al alcalde Daniel Quintero y al gobernador Aníbal Gaviria”.

Pero Quintero es una figura que divide...

“Estamos en el momento propicio para la reconciliación. Yo creo que no hay posiciones más antagónicas que las que existen entre Petro y Uribe. Por eso, hablo de llevar el gran acuerdo nacional a los territorios”.

¿Quién lo acercó a Petro?

“A mí no me acercó nadie, yo me acerqué de manera natural después de 4 años de relación armónica en el Senado. Siempre tuve una conversación fluida con él”.

A usted ya lo califican de “cacique” en Antioquia...

“Es que nuestro liderazgo encarnó un respaldo ciudadano mayoritario en el departamento. Sacamos 100.000 votos en Antioquia, y el que nos siguió en votación sacó 60.000”.

¿Ya se zanjó la pelea con Juan Diego Gómez?

“Nunca ha existido. Él fue un senador muy importante y yo voté por él para que fuera Presidente del Congreso. Tenemos una relación fluida, cercana, no tenemos ninguna enemistad. Pero él sí tiene aspiraciones válidas”.