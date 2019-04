Caso de “El Paisa”, aún sin final

Nadie sabe dónde está. No hay rastro de Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa”, desde hace nueve meses. Su columna Teófilo Forero fue señalada responsable de acciones violentas como el asesinato de la familia Turbay Cote (2000), el secuestro masivo en el edificio Miraflores en Neiva (2001), el secuestro del avión de Aires (2002) y la bomba en el Club El Nogal en Bogotá (2003), entre muchos otros actos criminales. Además, se concentró en incrementar las finanzas de las Farc a través del secuestro.

Ahora, según versiones de Inteligencia Militar, “el Paisa” estaría en Venezuela, cerca al río Orinoco, resguardado por 60 hombres armados que hicieron parte de su estructura.

Se debe capturar y así cumplir la orden dada por la Justicia Especial para la Paz, JEP, el viernes, para obligarlo a que asuma los compromisos de verdad, justicia y reparación a las víctimas que ha eludido, puesto que no se ha presentado a comparecer ante la JEP, cuando esta lo ha citado. Él aduce no tener garantías de seguridad para hacerlo.

El viernes, los magistrados consideraron que no hay prueba de que el excomandante guerrillero incumplió el principal compromiso que asumió cuando se sometió: la dejación de armas y la no reincidencia en delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016), asuntos que no pudieron ser probados por el Ministerio de Defensa. Ese argumento le dio la razón al concepto de la Procuraduría.

Los magistrados optaron por sancionarlo con la pérdida de la libertad condicional y la reactivación de sus órdenes de captura, por lo cual Policía Nacional e Interpol deberán buscarlo, tal como lo dispuso el presidente Iván Duque.

La JEP también ordenó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización el retiro de la renta básica, un 90 % del salario mínimo mensual, que dejaría de recibir en agosto.

Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad, que lo llamó a comparecer en el caso 001 sobre retenciones ilegales (secuestro), decidió retirarle la elegibilidad para las sanciones propias de la JEP, es decir, aquellas restricciones efectivas de la libertad de hasta 8 años, que no significan cárcel y con las que serán castigados quienes cumplan.

Así, le quedan dos caminos dentro de la JEP: optar por una sanción de 5 a 8 años de prisión, si dice la verdad de manera tardía; o 20 años de cárcel, si no lo hace.