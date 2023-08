“No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quién lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia”, dijo Rusinque a través de su cuenta de Twitter.

Pese a ser una de sus más cercanas funcionarias y una de sus grandes escuderas, la hoy directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, no asumirá como jefe de gabinete de Gustavo Petro. Si bien hasta este martes parecía cantado un enroque para que a Prosperidad Social llegara Laura Sarabia –otrora mano derecha del presidente–, y Rusinque tomara el cargo de jefa de gabinete, a última hora el jefe de Estado habría cambiado de opinión.

Según Rusinque, fue el mismo Carlos Ramón González, director del Dapre y uno de los hombres más cercanos al mandatario, quien le confirmó su traslado a ese importante puesto para manejarle la agenda al Presidente. Pero habría sido su alardeo en medios de comunicación lo que le habría disgustado a Petro.

“Voy a estar cerca al Presidente, como se ha dicho desde ayer. Estamos pendientes de la materialización de esa decisión. Lo voy a estar acompañando, sí, manejando la agenda, lo que las obligaciones o tareas que él disponga y pues estamos esperando que eso se materialice en principio”, dijo Rusinque en entrevista con Blu Radio.

Lo cierto es que desde ayer estaban sonando los rumores de que Cielo no llegaría a ser jefe de Gabinete y fue esta mañana que ella misma confirmó que no solo no llegaría al puesto, sino que se iba del Gobierno.

Al parecer, Petro y Rusinque se reunieron en la tarde de este martes en Palacio para hablar del asunto. Allí, el mandatario le habría comunicado que estaría pensando en suprimir el cargo de la jefatura de gabinete. Sin embargo, también se rumora que la eventual llegada de Rusinque habría generado ruido entre los más cercanos del Jefe de Estado, quienes al oído le advirtieron de los efectos de poner a una persona con un perfil activista en un puesto como la jefatura de gabinete.

Rusinque salió del anonimato a finales de 2018 cuando se grabó cuestionando en público en la sede de la Unesco, en París, al entonces presidente Iván Duque, a quien le reclamó por el posible aumento del IVA a productos de la canasta familiar y por la supuesta falta de voluntad de diálogo de su gobierno con estudiantes de las universidades públicas.

Tras ese episodio, Rusinque siguió haciendo, y promoviendo en redes, manifestaciones contra el gobierno de Duque desde territorio francés, donde cursaba un doctorado en Derecho Constitucional. Esa exposición por medio del activismo le dio un reconocimiento que le permitió acercarse a Petro en Francia y forjar con él un vínculo de amistad.

Más de cuatro años después, la jurista se convirtió en una de las personas de máxima confianza del ahora presidente, precisamente gracias a ese activismo, pues desde sus redes sociales se dedicó a defender a capa y espada su proyecto político. Y lo hizo al punto de pelear incluso con un sector feminista del Pacto Histórico, al que llamó de “feministroides”, asegurando que eran injustas al cuestionar a Hollman Morris por las denuncias de presunta violencia intrafamiliar en su contra.

Lo que está en firme hasta ahora es el regreso de Laura Sarabia al puesto que ocupaba Rusinque en Prosperidad Social. Todo está casi listo para su nombramiento oficial.