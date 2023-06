Del Río manifestó que no se sentía intimidado por el llamado de la Fiscalía y anunció demandas contra el fiscal Francisco Barbosa y los presuntos funcionarios que intimidaron al coronel Dávila.

“¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”, escribió.