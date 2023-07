No hay duda: el Ministerio de Defensa es una de las carteras más difíciles de cualquier gobierno nacional. Y eso lo está comprobando la actual cabeza de esa dependencia del Estado, el ex magistrado Iván Velásquez. Luego de recibir una lluvia de cuestionamientos por sus polémicas declaraciones respecto a la responsabilidad de la sargento Ghislaine Karina Ramírez en su secuestro y en el de sus dos hijos por parte de la guerrilla del ELN. Aunque la posterior liberación sanos y salvos de los plagiados y la publicación de un video con la respuesta completa del ministro atenuaron las críticas, la oposición no perdió el tiempo y ya anunció un debate de control político al funcionario en el Congreso.

Le puede interesar: Federico se lanzó y avivó la lucha por Alcaldía y Gobernación

Fue el representante antioqueño Juan Espinal, del Centro Democrático, quien en su cuenta de Twitter habló de la convocatoria del debate para buscar algo que hasta ahora ningún partido ha conseguido en la historia reciente de Colombia: la salida de un ministro por la puerta de atrás. “Lo del Ministro @Ivan_Velasquez_ es una vergüenza para el país, el 20 de julio que inicia una nueva legislatura lo citaremos como partido @CeDemocratico a debate de Control Político, debe responder ante los colombianos y dar explicaciones”, escribió el parlamentario en esa red social.