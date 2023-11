“Lo que sucede es que llevamos dos décadas en las que no ha existido transparencia electoral. Se han elegido personas a la fuerza porque la Registraduría está politizada. Hemos tenido casos de trashumancia, suplantación, compra de votos, tachones en los formularios E-14 y más”, le dijo el candidato Benjumea a EL COLOMBIANO.

A esas denuncias de corrupción se le suma un aire de tristeza que según Benjumea, cobija a toda la comunidad. Tanto así que sus seguidores se han movilizado para rechazar el triunfo del candidato Sánchez e incluso para hoy se estaría preparando una marcha con el pueblo indígena.

“Los pueblos salieron a acompañar un proceso nuevo y diferente. Pero en este departamento hay mucha corrupción y se pasa por encima de la voluntad del pueblo. Saqué casi 14 mil votos y una campaña que no movió ni el 30% hoy está eligiendo como gobernador a una persona con 200 votos de diferencia”, explicó Benjumea.

Por esos motivos, el candidato solicitó abrir las urnas para contar uno a uno los votos y revisar el proceso de escrutinio. Sin embargo, Benjumea alega que no se les ha permitido ese conteo, tampoco tienen credenciales y que incluso el día de las votaciones se enteraron de que sus testigos y jurados fueron movidos de mesas de votación.

“Esto es un genocidio electoral. Hicieron presión e intimidación. La comunidad quería un proceso diferente pero no lo vemos reflejado en los resultados. Que el país se de cuenta que la gobernación de los departamentos está en peligro”, alertó el candidato.

Para darle peso a esa alerta, Benjumea expuso varias irregularidades. “Hay jurados que votaron dos veces, personas que fueron a votar y ya aparecía su huella y el voto. Encontramos mesas con 220 sufragantes, pero donde aparecen 330 votantes”, añadió.

Ante las irregularidades, el candidato Benjumea aseguró que van a entablar demandas penales porque no les han permitido las reclamaciones. Sin embargo, dijo que la situación en el departamento es delicada. “El pueblo no va a aguantar esto. La gente está muy dolida con lo que pasó. Aquí silencian a las personas porque reclaman, es una intimidación, y lo que no logran a las buenas, entonces lo logran a las malas”, explicó Benjumea.

Y aunque Benjumea ha señalado en repetidas ocasiones la serie de irregularidades en las votaciones pasadas, la campaña de Sánchez asegura que el triunfo fue limpio y esperan recibir garantías.