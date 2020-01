El fuerte contrapunteo entre Guaidó y Petro

Cita Petro, en una carta que envió este martes a la canciller colombiana, Claudia Blum, que las personas que gozan de inmunidad, como Juan Guaidó, deben respetar las leyes del país y no inmiscuirse en temas de Estado porque, a su juicio, las acusaciones del líder opositor venezolano atentan contra su honra y buen nombre.

“Sin duda, Gustavo Petro desestima (la crisis en Venezuela) porque es cómplice de la dictadura de Maduro, además con claros indicios de que ha sido financiado con dineros de la corrupción venezolana”, dijo Juan Guaidó, en el marco de la tercera Cumbre Ministerial Hemisféricas de Lucha contra el Terrorismo y agregó que se es cómplice de lo que sucede en Venezuela si no se denuncia.

De inmediato, las reacciones en contra y a favor de dicha información no han parado en las redes sociales. La representante a la Cámara Katherine Miranda afirmó en su cuenta de Twitter que “de cuando acá un extranjero viene a injuriar y calumniar de esa manera a un senador de la República de Colombia y no pase nada. Eso es con pruebas señor Guaidó, respete la institucionalidad del país”.

Por otro lado, opositores de Petro, se encargaron de reproducir lo dicho por Guaidó, pese a que el senador notificó que inició un proceso legal en contra del presidente interno de ese país, para que se retracte. La senadora Paloma Valencia fue una de las que publicó en sus redes sociales lo afirmado por el líder opositor, en contra del líder de la Colombia Humana.

Para Bibiana Clavijo, analista política, la arremetida de Guaidó en contra de Petro no es en sí una intervención en la política colombiana, sino una posición personal del líder venezolano, como muchas que ha tenido Petro frente a sus opositores.

Sin embargo, advierte que debido a la gravedad de lo dicho por Guaidó, este debería mostrar las pruebas que tiene para hacer tal afirmación en contra del senador colombiano, quien también pidió al Gobierno pronunciarse ante lo dicho por el líder opositor venezolano.

Clavijo agregó que el presidente Iván Duque no puede hacer nada ante este hecho, porque entre otras cosas, si bien desde Colombia se reconoce al gobierno interino de Guaidó, no hay una instancia ante la cual se le puede exigir que se retracte de lo dicho.

Advierte la experta que si bien no es una interferencia en la política nacional, sí es un mensaje que tiene impacto directo en la población migrante venezolana, que tiene un alto impacto en el censo electoral del país.

Por otro lado, el analista John Mario González, dice que lo comentado por Juan Guaidó es algo normal, debido a que proviene de un país donde el debate político es tóxico y los ataques personales son parte de lo cotidiano.

“En el pasado ha habido cuestionamientos sobre financiación de algunos candidatos por parte de Chávez, y yo creería que sería bueno preguntarle a Guaidó qué pruebas tiene o con qué fundamento dice lo que dice”, agrega González.

Sin embargo, el experto, señala que el tema no tendrá mayor trascendencia porque el Gobierno de Duque no tiene la obligación de responder ante algo que dijo el presidente interino de ese país, además, como son opositores, no es un tema que afecta directamente al Gobierno.

“Ante las declaraciones del ciudadano de nacionalidad venezolana, Juan Gerardo Pedro Guaidó Márquez, quien funge como ‘presidente interino’ de la República Bolivariana de Venezuela, el 20 de enero de enero en territorio colombiano en el marco de la Tercera Conferencia Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo, en la cual hizo varios señalamientos ante los medios de comunicación en mi contra: ‘Hoy Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro además con claros indicios de que ha sido financiado a través de dineros de la corrupción venezolana”, le manifestó Petro al Gobierno.

Por otro lado, en las redes sociales se ha vuelto a hacer mención de las fotos en las fotos en las que se ve a Juan Guaidó con supuestos miembros del grupo armado ilegal de los ‘Rastrojos’. De hecho en su primera reacción como respuesta a Guaidó, Petro retomó una de estas publicaciones.

“Los Rastrojos y sus congéneres son verdaderos grupos terroristas. Matan más norteamericanos todos los días que Al Qaeda. Sin embargo, son aliados de quienes dicen luchar contra el terrorismo. He decidido denunciar a Guaidó por calumnia, espero la justicia nacional me acompañe”, señaló el senador colombiano.