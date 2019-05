“El Acuerdo es para cumplirlo”: Henry Acosta

Henry Acosta fue uno de los principales artífices del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, de ello da cuenta el expresidente Juan Manuel Santos en su libro “La batalla por la paz”.

Fue insistente en abrir oportunidades de diálogo entre ambas partes desde el gobierno de Álvaro Uribe y no descansó hasta que al fin se sentaron en una mesa de negociaciones.

Este empresario quindiano ve hoy con pesimismo la implementación del Acuerdo y cree que los logros son tan frágiles que todavía no puede hablarse de posconflicto.

EL COLOMBIANO habló con él acerca de los avances y problemáticas que se presentan dos años y medio después de la firma en el Teatro Colón.

¿Cómo ve la implementación del Acuerdo?

“Fue más fácil llegar al Acuerdo Final que a la implementación. La situación agrícola no ha empezado. En participación política los de las Farc lograron cinco senadores y cinco representantes, construyeron su partido, pero las 16 circunscripciones especiales de paz no se aprobaron, no se le dio cumplimiento a un asunto tan importante, tampoco al apoyo a la creación de nuevos partidos de oposición.

Para mí el punto crucial es la reincorporación, que se hizo solo para unos pocos excombatientes de más de 13.000 acreditados. A una pequeñísima parte se les aprobaron los ocho millones de pesos para emprender proyectos productivos”.

Otro problema son las

disidencias...

“Yo le decía al presidente Santos que no los llamara disidentes, esos son grupos de sobrevivencia, porque como no los reincorporó colectivamente, a ellos no les dan empleo en ninguna empresa del país, no tienen los recursos y algo fundamental que se está olvidando es que no hay tierra legal para asignarles, incluso en las tierras que estuvieron arrendadas para las zonas veredales no se cumplieron los pagos de los arriendos.

Ni plata ni tierra ni decisión política de apoyarlos, por eso se salieron 1.000 exguerrilleros del Acuerdo, y otros grupos que suman otros 1.000 son excombatientes junto con delincuentes y campesinos muy pobres que decidieron irse para buscar sustento. Hay otro grupo que es de ‘el Paisa’, ‘Romaña’, Iván Márquez y otros siete comandantes que están a punto de declararse en disidencia”.

¿Y cómo ve la implementación de la JEP?

“Si llegan a tumbar la JEP, todos los excombatientes irían a la justicia ordinaria y una mayoría iría camino a la extradición, no es una simple suposición, ellos se devolverían al monte porque les cambian las reglas del juego. Con el agravante de que se pierde la línea de mando. Sería un conflicto más difícil de manejar.

Además, también se afectaría la judicialización de los militares, los políticos y los empresarios que encuentran en la JEP una buena fórmula para saldar sus deudas con la justicia y cerrar de una vez por todas el conflicto armado.

Lo de la JEP tiene solución, déjenla funcionar, aprueben la ley estatutaria para que juzgue a todos los implicados en el conflicto armado y no solo a las Farc, porque esta no fue una guerra de yo con yo, sino que ahí participaron muchos actores”.