También la solicitud de desarchivo en el caso Odebrecht con la presunta participación del señor Carlos Sarmiento Gutiérrez. Apenas en las elecciones de octubre alertamos sobre una presunta inhabilidad de más de 553 candidatos que habían contratado con los entes territoriales donde aspiraban a ser elegidos. Es una petición que, por demás, hoy el Consejo Nacional Electoral aún no ha respondido.

Nos queda solamente seguir adelante con los dos retos legislativos que tenemos y que hemos venido liderando. Uno, la reglamentación del lobby en Colombia. Si bien no fue una iniciativa nuestra, hemos estado presentes desde el inicio de los debates en la Comisión Primera del Senado. Nos debemos una conversación con el presidente del Senado para ver cómo logramos que se priorice y agendar algo que es tan necesario, sobre todo para el sector privado, porque hay que poner las cosas sobre la mesa. Hay que crear un registro de lobistas en Colombia, como funciona en Estados Unidos, Bruselas, en Bélgica.

Tenemos un gran espectro de actuación, pero no podemos quedarnos solamente en la denuncia. No somos organismos de control. Somos como el VAR en el fútbol: está el árbitro que tiene las tarjetas y nosotros estamos en el VAR observando, y cuando vemos que hay una falta, llamamos al juez, es decir, Fiscalía, Procuraduría o Contraloría, y les decimos, 'pilas, que aquí nos parece que jugaron sucio'. Pero las tarjetas las tiene el árbitro.

¿Qué estrategia tienen en marcha para lograr que la gente denuncie y no siga callando frente a hechos de corrupción?

Cuando hubo la polémica con la inversión de la casa de Colombia en Davos para el Foro Económico y en vista de la negativa que le daban a la prensa, yo mismo solicité a Procolombia que informara, y aún estoy a la espera de la información, cuál era el detalle de las inversiones para facilitarlo a la prensa. Este Gobierno no tiene nada que esconder y debemos ser consecuentes. La regla debería ser: cualquier persona que maneje recursos públicos tiene que prestarse a dar cuentas, sea quien sea. Con lo de la primera dama se vio un vacío jurídico y en hora buena la discusión, pero que no vengan a decir que estamos haciendo algo ilegal o desproporcionado. Ahí están los antecedentes.

Mire que fuimos nosotros quienes trasladamos a la Fiscalía el caso de la secretaria general del Icetex y la denunciamos. Ya no trabaja con el Icetex. Son muestras de que le estamos poniendo el ojo a absolutamente todo. El caso contra la primera dama es parte de los ataques que se vienen haciendo. El Gobierno no está haciendo con la primera dama nada distinto de lo que se ha hecho en los últimos 20 gobiernos en Colombia.

No creemos que es una acción desproporcionada. La primera dama es una mujer capacitada, inteligente y que tiene toda la confianza del presidente para hacer una misión diplomática.

No estamos analizando ese caso. Hay una contradicción: salieron todos los expresidentes a decir que esa figura de la primera dama siempre se ha mantenido y jurídicamente así ha estado. La exprimera dama, la esposa del expresidente Duque, tuvo 11 comisiones internacionales. Sí es preocupante la sensación que nos deja la Procuraduría, que en algunos casos actúa y en otros no. Eso nos preocupa. Lo cierto es que la figura de la primera dama lleva décadas en Colombia y así ha venido funcionando, y nunca fue escándalo hasta que llegó el gobierno del cambio.

El carácter que tiene hoy la Secretaría de Transparencia le permite decirle al Gobierno que estamos con los ojos puestos dentro de los mismos directivos del Ejecutivo. No podemos continuar con el espejo retrovisor. Velamos no solo porque las cosas se hayan hecho bien, sino también ponemos en conocimiento de las autoridades esas cuestiones que pueden ser unos posibles actos de corrupción.

Y el otro reto legislativo, que es el corazón de la Secretaría de Transparencia, es la Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción. Esperamos que sea la principal herramienta de lucha contra el miedo en Colombia. A la gente le da miedo denunciar. Tenemos que lograr que ese miedo se acabe al tiempo que seguimos luchando contra la impunidad. Colombia tiene un 94% de impunidad de delitos asociados a corrupción. Eso, combinado con el miedo a denunciar, termina haciendo que Colombia tenga un mar de corrupción. Esa ley incluirá un apartado especial solamente para periodistas en las regiones.

No podemos permitir que la ciudadanía siga pensando que la justicia no opera. Necesitamos seguir sumando y fortaleciendo las instituciones de la justicia. El Gobierno Nacional está comprometido con eso, pero necesitamos trabajar conjuntamente con la Fiscalía, que es lo que desafortunadamente no se hizo con esta Fiscalía que está terminando. Necesitamos trabajar articuladamente con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Presidencia y la gente. Son cinco actores sin los cuales la lucha contra la corrupción difícilmente se va a ganar.

¿Cómo ha sido el trabajo con la Fiscalía, teniendo en cuenta los constantes choques públicos que ha tenido el presidente con este organismo de control?

Semanalmente le enviamos solicitudes a la Fiscalía o le ponemos en conocimiento casos de presuntos actos contra la administración del Estado. Sin embargo, no siempre nos responden. No es una difícil relación con la Fiscalía, es una difícil relación con el fiscal. Aquí en Colombia hay jueces y fiscales diligentes con los que contamos. Pero necesitamos también que nos desprevengamos un poco.

Colombia necesita mucho más Fiscalía que fiscal. Y necesitamos que la justicia encuentre a la Secretaría como un aliado en esta lucha contra la corrupción. Seguimos confiando en la justicia, seguimos confiando en la Fiscalía, pero si no nos responden, no tenemos nada más que seguir jugando como el VAR en el partido de fútbol.

¿Esos choques entre la Fiscalía y el presidente cómo afectan la labor de la Secretaría?, ¿lo ha hablado con el presidente?

“Es una contradicción de algunas personas, como el fiscal Barbosa, que acusa al Gobierno, en particular al presidente, de poner en riesgo la institucionalidad, pero no hay práctica más contrainstitucional que lo que ha hecho el fiscal, que no ha permitido una colaboración armónica entre los poderes públicos y la lucha contra la corrupción. Somos muy respetuosos del trabajo de los fiscales, procuradores y contralores, pero siempre preocupados porque podríamos trabajar mucho mejor”.

¿Pero no hay un mea culpa también? Si bien a veces uno ve al fiscal en una actitud ciertamente combativa, el presidente también es agresivo, como cuando dijo que era el jefe del fiscal.

Mientras las cabezas en ocasiones tengan sus diferencias, nosotros los que estamos más abajo seguimos trabajando. Es muy incómodo después de algunas peleas públicas entre las cabezas de las entidades sentarse con los delegados en las regiones. Lo primero que decimos es 'los jefes pueden seguir peleando, pero nosotros tenemos que trabajar'. Así lo hemos manejado. Confiamos en que las cabezas de las entidades se sigan respetando porque lo que está en juego es la democracia. Sin transparencia la democracia se debilita.

¿Espera que con el relevo y la llegada de la vicefiscal Martha Mancera mejore esa relación con la Fiscalía?

Confiamos en los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. Confiamos en su sabiduría y no hay que presionarla. A la Corte hay que respetarla para que tome con toda la tranquilidad y serenidad del caso una decisión tan importante como es elegir la nueva fiscal General de la Nación.

Mi opinión es que ojalá esa interinidad no dure mucho. Ojalá que la Corte, tan pronto como ella considere, tome la decisión, porque tenemos tres mujeres ternadas para poder llevar a cabo una gran Fiscalía.

Por ejemplo, me cansé de solicitarle al fiscal Barbosa un fiscal destacado para la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para casos de alto impacto que nos llegan y que hemos puesto en conocimiento del público. Por ejemplo, ahora que arrancamos con una estrategia anticorrupción para el sector penitenciario, porque vamos a acabar definitivamente con las llamadas extorsivas del país. El origen es la corrupción y la entrada ilegal de teléfonos a las cárceles.

Pero de nada nos sirve seguir desde el VAR alertando al árbitro que tiene las tarjetas, si el árbitro no nos escucha. Necesitamos volver a establecer esa comunicación con la rama judicial para que en verdad esta lucha que lidera el presidente y la Secretaría en contra de la impunidad y la corrupción tenga resultados más profundos.

¿Cuál ha sido el sello que usted le ha puesto a esta Secretaría para que avance y dé los resultados que busca?

El carácter de la Secretaría de Transparencia ha intentado recoger el espíritu de lo que antes fue el zar anticorrupción. Hoy tenemos un discurso clara y abiertamente anticorrupción porque en nuestro criterio es un poco insensato hablar en Colombia de transparencia mientras se roban todos los recursos públicos. Hemos querido hablar de transparencia, pero también hablar explícitamente de anticorrupción. Y ahí es donde creemos que hemos dejado una marca.

Ahora tenemos que lograr, en esa pedagogía del fortalecimiento de los canales de denuncia, que la gente conozca que existe un portal anticorrupción fortalecido. Dejamos la política pública de la Ley 2195 prácticamente lista y reglamentada.

Algo muy importante también es que, y es una instrucción del presidente de la República, no nos tiembla la mano para llamarle la atención ni siquiera a los propios miembros del gabinete. Si el día de mañana, como sucedió con la exministra del Deporte, encontramos otra irregularidad, téngalo por seguro que yo mismo saldré a denunciar públicamente a ese alto funcionario que pueda estar envuelto en actos de corrupción.