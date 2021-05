Estar al lado de tantos ganadores que estaban allí para ser reconocidos no por sus títulos y logros sino por “sus valores como personas” fue para Mariana un mérito que iba más allá de lo que había conseguido en las pistas.

¿Qué es ser colombiano ejemplar?

Juan Luis Mejía, exministro de Cultura y quien hasta 2020 se desempeñó como rector de la Universidad Eafit, ha hecho parte del jurado calificador de este reconocimiento, en compañía, entre otros, del expresidente Belisario Betancur (hasta su muerte en 2018); la exprimera dama de Colombia, Lina Moreno de Uribe; el empresario Antonio Celia, y Fernando Chaparro, vicerrector académico de la Universidad Central.

En su concepto, este premio ha hecho visibles las vidas de todo tipo de personas, anónimas y mediáticas, de todas las regiones del país y quienes sin importar cuál sea su lugar en la sociedad –empresarial, cultura, solidaridad, social, ciencia, deportes, entre otros sectores y posiciones– y sin esperar una retribución “se convierten con su acción en ejemplo y en ciudadanos ejemplares”.

Mejía recuerda el entusiasmo con el que el expresidente Betancur participaba en la escogencia de los ganadores –lamenta el hecho de que en este 2021, y por primera vez, no los acompañe en el jurado–, pero en particular lo marcaron unas palabras que le expresó Alfredo Hoyos Mazuera, fundador de la cadena Frisby –fallecido en 2020–, quien al recibir el reconocimiento como EL COLOMBIANO Ejemplar en 2014 en la categoría Empresa a nombre de su compañía, le dijo: “Recibí muchas distinciones, pero esta es la primera en la que alguien me ha considerado como un colombiano ejemplar”.

Para el exrector, al ser seres sociales, la primera pregunta que los ciudadanos deben hacerse para querer ser ejemplo ante los demás es qué pueden hacer, desde su labor, por su país y por su sociedad, entendiendo que todos tenemos derechos y también deberes.

“Un colombiano ejemplar es aquel que contribuye a la solidaridad con sus semejantes, y que desde su trabajo, por más humilde que este sea, ayuda a crear una sociedad más justa, equitativa y sobre todo una sociedad en permanente desarrollo”.

Francisco Cortés, profesor y exdirector del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, explica que desde una mirada filosófica, y a partir del desarrollo de la filosofía moderna entre los siglos XVII y XVIII, han surgido dos grandes escuelas o posiciones respecto a lo que es una ciudadanía ejemplar: un concepto liberal (promovido por John Locke y Paul Kahn) y otro republicano (por Jean-Jacques Rousseau), que se han extendido hasta el presente.

En la liberal, dice el docente, se considera que los ciudadanos son miembros de un estado que les garantiza el goce de unos derechos fundamentales, civiles y políticos, lo cual les permite realizar sus actividades privadas, independiente de su posición, y tener participación y organización en la vida política de esa sociedad.

Bajo esa óptica liberal, un buen ciudadano es “aquel que actúa y respeta la ley, que respeta los derechos y las libertades de los demás, pero con la obligación de cumplir con aquellas responsabilidades que la sociedad le demande”, pero aquel que es ejemplar “va incluso más allá y no se atiene a lo que le dice la ley, participa en organizaciones cooperativas y comunitarias, ayuda a otras personas, si tiene forma destina parte de sus recursos para crear fundaciones”, entre otros asuntos.

De otro lado, la concepción republicana que plantea Rousseau, afirma Cortés, se contrapone con la liberal en que lo fundamental es que el ejercicio de la ciudadanía debe tener un concepto mucho más amplio de los derechos políticos.

“La actuación política de las personas debe ir más allá de su simple participación en el nombramiento de los representantes políticos, y en cambio se les debe dar la posibilidad a todos los ciudadanos de que participen activamente en la conformación de una sociedad política, por tanto el concepto de ciudadanía es más denso, y no se limita al cumplimiento de sus obligaciones en la vida privada, sino que hacen cosas que están fuera de su campo de trabajo o competencia”, expresa el docente.