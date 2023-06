El dosier contra 25 uniformados por masacre del Alto Remanzo

“Desde un principio me he parado duro en la raya. Soy de las que más ha jodido en la comunidad. Por eso, siento miedo, porque he sido de las que más ha estado jodiendo. Es que les dije ‘a mí no me vengan con cuentos raros, esa gente no eran guerrilleros’. Ellos trabajaban aquí y son personas que llaman a raspar. ¿Por qué no mataron a los que eran?, ¿por qué se fueron a matar campesinos?”.

A Julia* aún se le encharcan los ojos y su voz pierde potencia al recordar la masacre del Alto Remanso, una vereda a varias horas del casco urbano de Puerto Leguízamo, en Putumayo. El saldo fue de 5 heridos y 11 muertos, entre ellos, algunos civiles, un menor de edad y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Ocurrió una mañana del 28 de marzo de 2022 y el próximo 1 de agosto –pasado casi año y medio–, la Fiscalía, en audiencia ante un juez, solicitará cárcel para 25 uniformados del Ejército presuntamente responsables de los hechos. El argumento de las autoridades es que el operativo, realizado en medio de un bazar del pueblo Kiwcha que congregó a cerca de 120 personas, tenía como objetivo “dar de baja” a alias “Bruno”, uno de los cabecillas del grupo armado Comandos de Frontera que, así como las disidencias del Estado Mayor, libra una guerra por el control de rutas del narcotráfico.