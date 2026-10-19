Capturan a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, por presunta extorsión y secuestro a contratistas

La Fiscalía reportó la captura del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. Según el ente acusador, el exfuncionario habría recurrido a un grupo delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.

En otras palabras, la Fiscalía lo investiga por su posible participación y en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.

En ese sentido, fue capturado en Barranquilla, por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados que detalló el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y obtener dinero.

Esto, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Hasta el momento, según la Fiscalía, la investigación ha permitido documentar dos afectados, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos.

Al parecer, en uno de los casos, la presión habría incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago. Por eso, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará al exfuncionario ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

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