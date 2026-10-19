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Capturan a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, por presunta extorsión y secuestro a contratistas

La información fue confirmada por la Fiscalía. Según el ente acusador, el exfuncionario habría recurrido a un grupo delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles una millonaria suma de dinero. No es el primer lío en el historial de Hawkins.

  • El exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins, acompañado por agentes del Gaula de la Policía. Foto: Cortesía Fiscalía.
    El exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins, acompañado por agentes del Gaula de la Policía. Foto: Cortesía Fiscalía.
El Colombiano
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Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 hora
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La Fiscalía reportó la captura del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. Según el ente acusador, el exfuncionario habría recurrido a un grupo delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.

En otras palabras, la Fiscalía lo investiga por su posible participación y en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.

En ese sentido, fue capturado en Barranquilla, por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados que detalló el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y obtener dinero.

Esto, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Hasta el momento, según la Fiscalía, la investigación ha permitido documentar dos afectados, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos.

Al parecer, en uno de los casos, la presión habría incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago. Por eso, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará al exfuncionario ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

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Antiguos cuestionamientos y procesos por contratos durante la pandemia

No sería el primer lío para el historial de Hawkins. Llegó a la Gobernación en 2020 y ese mismo año ya estaba fuera del cargo. En septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención domiciliaria por presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia.

El caso tenía que ver con un contrato de publicidad de cerca de $500 millones. Las investigaciones señalan que el negocio generó un detrimento patrimonial de $204,7 millones, pues los servicios de difusión sobre el covid-19 eran gratuitos y no requerían pagos con recursos públicos.

El fiscal delegado estableció que el entonces gobernador de San Andrés habría declarado la urgencia manifiesta sin justificación para evitar el proceso de selección y contratar directamente. Además, encontró que la empresa Noel Fotos S. A. S. presentó cuentas de cobro por cantidades superiores de materiales y precios por encima del promedio del mercado.

Además, el representante legal de la empresa, Henry Ramírez García, habría participado en su campaña. Tras varios meses fuera del cargo, el Tribunal le dio la libertad en abril de 2021 y Hawkins volvió a la Gobernación.

¿Por qué? En su momento la defensa del gobernador solicitó su libertad con base en un informe de la Contraloría Departamental, que decía que no se habría configurado peculado en el contrato investigado por la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá acogió el argumento.

Por ese mismo contrato, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad de 13 años, junto con su exsecretario de Salud, Julián Roberto Davis Robinson.

Varios frentes abiertos

Hoy es el exgobernador con más frentes abiertos. Justamente la semana pasada la Fiscalía envió a juicio a Hawkins por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por el proyecto de mejoramiento urbanístico de Haynes Cay, un islote turístico del archipiélago.

El contrato fue de 11.125 millones de pesos, la obra no se terminó y los peritajes de la Fiscalía calculan un detrimento de más de 4.330 millones.

Según el ente acusador, la Gobernación le giró 10.847 millones a una fiducia de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) en enero de 2023, y los trabajos solo empezaron tres meses después. La Fiscalía sostiene que Aremca no tenía la experiencia técnica para la obra y que el proyecto debió adjudicarse por licitación pública y no por contratación directa.

Aremca aparece también en otros procesos de la Procuraduría contra Hawkins. El 1 de diciembre de 2025, el organismo le abrió investigación por un contrato de más de 8.500 millones de pesos de regalías para mejorar ambientes escolares.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins?
Fue capturado en Barranquilla tras ser investigado por la Fiscalía por presuntamente aliarse con la banda ‘Las Salsas Mexicanas’ para extorsionar por $3.000 millones y secuestrar a familiares de contratistas de la isla.
¿Qué otros procesos judiciales y sanciones enfrenta Everth Hawkins?
¿Qué es la banda ‘Las Salsas Mexicanas’ mencionada en el caso?
Es la organización delincuencial a la que, según la investigación de la Fiscalía y la Policía, habría recurrido el exgobernador para presionar, intimidar y exigir millonarios pagos a los contratistas de la Gobernación.
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