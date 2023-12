Cientos de colombianos esperaban viajar con completa tranquilidad y sin mayores contratiempos este fin de año; sin embargo, no ocurrió de esa manera pues la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio continua cerrada tras el fuerte accidente de tránsito que se vivió en días recientes.

Por esto, las 90 empresas de transporte intermunicipal que operan desde la terminal de transporte en la capital del país han tenido que replantear sus rutas, cambios que han significado para los pasajeros aumentos en el valor del pasaje y cambios en la hora del viaje.

“Que porque estamos en Navidad y hay que aprovechar entonces las transportadoras dicen que no, que hay que pagar eso así. A mí no me parece eso justo”, expresó una usuaria, en entrevista para Blu Radio, haciendo alusión a esos incrementos en las tarifas de transporte y cambios en las rutas durante esta temporada festiva.