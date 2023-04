Fiscalía acusó a alias Violeta por su posible participación en el atentado al Centro Comercial Andino

Un boleto de salida fallido

Alias Violeta había sido liberada el pasado mes de noviembre luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera designarla como gestora o promotora de paz en el marco del reinicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Precisamente, su salida la confirmó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras una resolución que expidió el mandatario para que colaborara con el proceso de paz.

Luego de la excarcelación de “Violeta”, se confirmó que ella sería una ficha clave en la mesa de negociación, sin embargo, esa jugada del Gobierno Petro fue fuertemente criticada por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en cabeza del abogado Francisco Bernate, quien rechazó que la justicia hubiera permitido la salida de esta criminal.

“La salida de la cárcel de alias Violeta representa una burla tanto para las víctimas del atentado al Ándino, quienes todavía no han recibido verdad, justicia ni reparación, como para la justicia en sí misma”, dijo Bernate. Además agregó que “todo esto se hizo a espaldas de las víctimas, absolutamente todo. La Fiscalía debió advertirle al juez que tenían que concurrir las víctimas. Si esa audiencia existió, no se entiende cómo no informaron a las víctimas”.

Lo cierto es que cuando fue liberada, alias Violeta se comprometió con presentarse ante los juzgados siempre que fuera requerida y ahora tendrá que enfrentarse a un nuevo juicio por homicidio agravado y terrorismo.