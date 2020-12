Conozca algunos precios que subirían tras aumento del mínimo

En materia de multas, no hay cambios, pues las sanciones que establece la resolución corresponden a las ya definidas en la Ley. Los conductores y acompañantes que no acaten lo previsto incurrirán en las sanciones previstas en el literal c del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, que corresponde al pago de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes, es decir, $438.900, durante 2020.

Eso sin contar que, además, el agente de tránsito estará en la potestad de inmovilizar la moto en el momento que el conductor o su acompañante no porten el casco mientras el automotor está en movimiento.