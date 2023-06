Putin otra vez acusó a Ucrania de “neonazi” para justificar la guerra

“Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando”, declaró el mandatario ruso en un foro económico en San Petersburgo, al que AFP no pudo acceder porque no se le facilitó su acreditación.

Bajo esa tesis, Putin y su séquito vienen afirmando que el trato de Ucrania a los rusohablantes dentro de ese territorio es comparable a las acciones de la Alemania nazi, duras acusaciones que fueron de inmediato rechazadas por el gobierno ucraniano y la comunidad judía del país.

Tras las declaraciones de Putin, el gran rabino de Ucrania dijo que estaba orgulloso de Zelenski. “Y no solo yo, creo que todo el mundo está orgulloso de él”, afirmó el rabino Moshe Reuven Azman a la agencia de noticias ucraniana Unian.

“No huyó y está haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo ucraniano”, agregó.

Por su parte el empresario y filántropo ucraniano Victor Pinchuk, que recordó que él mismo es de herencia judía, dijo que “Zelenski es la encarnación de la lucha por la libertad, y la libertad es uno de los principales valores del pueblo judío”, según un comunicado publicado por su fundación.

Pero lo dicho por Putin no paró ahí. Además de cargar verbalmente contra Ucrania, país sobre el que desplegó una guerra que deja más de 25.000 muertos y por lo menos 9 millones de personas desplazadas, el mandatario ruso aseguró que sus gestas marcan el fin de lo que él mismo calificó como “neocolonialismo”.

El líder ruso, en el foro económico anual en San Petersburgo –que tuvo mucha menos presencia internacional–, aseguró que “el feo sistema neocolonial de relaciones internacionales ha dejado de existir, mientras que el orden global multipolar se está fortaleciendo”. Y agregó: “Esto es inevitable”.