Sobre el que pueda ser absuelta del caso y no sea hallado culpable de los delitos por los que está siendo señalada, cree que “hay una justicia divina, y es la que estamos esperando que todo obre de la mejor manera. No han sido, obviamente, buenos momentos. Pero tenemos fe de que con ayuda de Dios todo va a salir muy bien y la verdad va a salir a prevalecer , y todo va a salir a la luz pública”, explicó el representante.

También manifestó que pese a la captura de Day Vásquez, después de su compromiso matrimonial, no ha sido sencilla, ha decidido aferrarse a Dios, ya que no sería la primera vez que vive una situación tan complicada en su vida, la que comparó con su estancia como piloto en el Ejército, en medio del conflicto armado del país.

Además, dijo estar seguro de que Vásquez recuperara muy pronto la libertad y que pese a su captura, cree que todo se trató de un proceso “normal de la justicia, porque ella no ha cometido ningún delito. Ella lo que hizo fue denunciar lo que estaba pasando en su momento, porque no tengo más detalles, y yo le he dicho a ella que no quiero tenerlos. Entonces se va a conocer la verdad, porque ahora se especula mucho” dijo Juan Manuel Cortés para el medio citado.

Le puede interesar: Video: Así fue la pedida de mano a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro; se casará con un representante a la Cámara

Por lo que ahora se encuentra a la espera de que la justicia sea quien esclarezca los hechos, ya que en estos momentos estaría siendo señalada por el abogado de Nicolás Petro de haberlo suplantado en una seria de conversaciones por chat de Whatsaap, y que hoy se encuentran en poder de la Fiscalía, como parte del material probatorio. “Un abogado no puede salir a dar esas versiones tan apresuradas”, destacó la pareja de Day Vásquez.