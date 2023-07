Dalia, la mujer afectada, narró que el incidente ocurrió mientras estaba dando una clase de ética y religión para estudiantes de grado 11. Durante la clase, les estaba explicando la importancia de no utilizar los teléfonos celulares durante las clases.

Al principio del video, la profesora detalló que se encontraba dando una lección sobre el uso del celular en clase cuando sucedieron los hechos.

“Hoy la cátedra de ética y religión se dirigió al uso del lenguaje verbal y no verbal. Expliqué a los estudiantes jocosamente la importancia de no usar celular en clase debido principalmente a que rompe la relación social si no se usa considerando tiempo y espacio», comentó Dalia.

En medio de la cátedra, una de las estudiantes estaba haciendo uso del celular, por lo que la profesora procedió a pedirle que lo guardara. Sin embargo, la alumna se mostró rebelde ante dicha petición y respondió de forma desafiante diciendo: “No, demalas no lo voy a guardar”.

Ante la respuesta de la estudiante, la profesora le pidió que se saliera de la clase. Pero, nuevamente, la joven hizo caso omiso y le volvió a responder de forma grosera: “No me salgo ni guardo el celular”.

Según la profesora, cuando ella tomó el celular, la estudiante se le abalanzó, la empujó y terminó arrinconándola contra la pared. Por lo cual, ella le pidió a los demás alumnos que grabaran la agresión, sin embargo, todos se mostraron indiferentes ante el hecho

Luego, ella intentó continuar con la clase, pero la estudiante cerró la puerta del salón con seguro, se le paró en frente y empezó a agredirla. Todo esto, mientras los demás alumnos solo veían sin hacer nada al respecto. Finalmente, cuando la profesora intentó salir del salón, la estudiante la golpeó fuertemente en la cara.

El acto generó gran indignación entre los usuarios y demás padres de familia que reprochan la actitud violenta que tuvo la estudiante. Por ahora, se conoció que la Secretaria de Educación de Bogotá se pronunció frente a los hechos, afirmando que está adelantando todas las investigaciones correspondientes y que desde que se tuvo conocimiento de la situación brindaron apoyo psicológico a la docente afectada.