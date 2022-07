En medio del XXXIV Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño en Caramanta, Antioquia, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le expresó nuevamente su solidaridad y afecto a la Fuerza Pública y a los recientes hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas.

El presidente se refirió particularmente a los asesinatos a integrantes de la Policía Nacional que se han cometido en el Plan Pistola a manos del grupo armado del Clan del Golfo, también se refirió a quienes criticaban a la Fuerza Pública.

“Algunos ahora se vienen a rasgar las vestiduras, ahora les viene a doler la Policía cuando no hicieron más sino lacerarla, acusarla, y lo mismo con nuestro Ejército Nacional, yo no, yo he estado con la Fuerza Pública en las buenas y en las malas como tiene que ser, los hemos respaldado, apoyado”, afirmó Duque en el discurso.