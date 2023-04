Una mujer que se identificó como juez de la república, al estilo de “¿usted no sabe quién soy yo?”, se enojó en el municipio de Restrepo (Meta) porque dos patrulleros de la Policía le solicitaron los documentos de identificación. Los hechos quedaron registrados en video.

“Me hace el favor y me respeta. Ahora sí voy a llamar al comandante, ahora sí voy a accionar. Voy a llamar al comandante porque no me voy a dejar. Vienen ustedes con el uniforme y creen que yo me voy a dejar”, dijo la mujer, visiblemente alterada, a los patrulleros.