La mujer relató a Semana que la llamaron “ladrona” y “mentirosa”, en repetidas ocasiones, además de amenazarla con que después de que abandonara el lugar en donde se encontraba la llevarían directo a la cárcel y que la casa de sus hermanos y la de ella sería allanada.

“Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”, relató la exniñera del hijo de Laura Sarabia para el medio.

Cinco meses después de que estallara el escándalo, los fiscales encargados del caso recopilaron suficiente evidencia física y material probatorio como para llamar a una indagatoria a Laura Camila Sarabia e hicieron énfasis en que tendrá que presentarse con su representante. “En el desarrollo del proceso se ha recolectado evidencia física, material probatorio, se han realizado interrogatorios y recibido testimonios. En consecuencia, fiscales a cargo de la investigación han dispuesto citar a interrogatorio de indiciado a Laura Camila Sarabia Torres”, se lee en el comunicado del ente investigador.

Por esos hechos, también se llamó a interrogatorio al coronel Carlos Feria, encargado de la seguridad en la Casa de Nariño. Y el uniformado Óscar Dávila, quien se suicidó días después.