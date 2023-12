“¿Ustedes saben lo que es un grito en Palacio? Precisamente encima del despacho del Secretario es el despacho del Presidente de la República y al lado es la Casa Militar. ¿Ustedes creen que no habría intervenido Casa Militar?”, argumentó el jefe de la diplomacia del país.

Acto seguido, cuestionó el proceder de Zamora y puso en tela de juicio su profesionalismo. Para Leyva esa salida se convirtió “en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte e incluso comportamientos contractuales dudosos”.

“¿Cómo la supuesta defensora del Estado puede estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación. (...) Ha debido acudir a las autoridades y no hacer una comedia. Ella acudió a los medios para causar daño”, afirmó.

También se refirió a las acusaciones acerca de que su hijo, Jorge Leyva, participó en reuniones para discutir el tema de los pasaportes. El hombre, según reveló Daniel Coronell, se encontró con Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales.

No solo se mostró molesto porque el periodista no habría contrastado la información, sino que le envió un mensaje: “Mi hijo y yo nos encontramos en donde nosotros queremos, no va a ser Coronell el que me diga cuándo y dónde ver a mi familia”.