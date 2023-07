El olfato de Killer es tan efectivo como su nombre. Su nariz punteaguda no deja pasar el más mínimo gramo de cocaína, y él, como si se tratara de un juego, huele “la mercancía” y se sienta.

Killer, un labrador retriever de 7 años, se ha convertido en el dolor de cabeza de los narcos al descubrirles todos los cargamentos de coca y, por esto, los carteles de la droga le pusieron precio a su cabeza.

En una conversación interceptada por las autoridades, se escucha cuando uno de los narcos da instrucciones a otro y le advierte que evite pasar por donde se encuentra Killer.

“No se arriesgue a meterse por ahí que usted sabe que está el perrito, ese amarillo. No se le vayan a meter porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí”, dice la voz gangosa al otro lado del teléfono que termina con una sentencia: no hemos podido hacerle la vuelta, no hemos podido con el amarillo ese hacerle la vuelta”.