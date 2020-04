“Jamás debí volver a Semana después de mi despido”: Coronell

El miércoles 1 de abril, en hora de la tarde, se supo que Daniel Coronell había sido despedido de Semana, donde, desde hacía años, tenía una columna de opinión e investigación. El motivo: la columna que escribió el fin de semana anterior en la que criticaba las decisiones editoriales de la revista.

Pero su silencio como columnista duró solo un domingo. Hoy, en un portal llamado losdanieles.com, publicó un nuevo artículo en el que explicaba la trasescena de su salida, que se remonta a mayo de 2019. En ese portal también publicó un texto Daniel Samper Ospina, quien renunció a su espacio en Semana por solidaridad con Coronell.

En el artículo, titulado “La historia no contada”, Coronell es contundente desde el principio: “jamás debí volver a Semana después de mi primer despido (...) después de decir que sí, ya estaba arrepentido. Sucedió en el restaurante Cipriani de Miami en un almuerzo amablemente organizado por Gabriel Gilinski para tratar de superar las diferencias”.

A continuación recuerda que esa primera salida se dio debido a su columna “La explicación pendiente”, publicada el 26 de mayo y en la que cuestionaba a Semana por no publicar “la investigación sobre el retorno de los falsos positivos, trabajo que terminó haciendo The New York Times”.

En ese encuentro en Miami estaban además de Gilinski y Coronel, Alejandro Santos, director de la revista, y María López, presidenta de Publicaciones Semana. Luego del encuentro se anunció el regreso, pero para Coronell fue una forma de “sofocar la controversia por mi salida, salvar unas cuantas suscripciones e ir marchitando la columna”.

Entonces, Coronell procede a relatar varios hechos que demostrarían su última hipótesis. Por ejemplo, que su columna era filtrada desde la tarde del viernes o que no dejaran actualizar una que escribió sobre el paro nacional. También que “empezaron a cambiar el nombre de la URL de la columna, lo cual ocasiona dificultades para los usuarios que llegan a ella a través de los buscadores de internet”.

También que Gilinski, en repetidas ocasiones, le llamaba para hablar de temas editoriales, a pesar de que siempre le había dicho que estaría a parte de estos, para dedicarse a los intereses empresariales de Semana. Y entonces llegó el episodio final.

En marzo, cuenta, “molestos porque Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, reprodujo ese día una información sobre despidos y reducción de algún sueldo en Semana, decidieron usar las páginas digitales de la revista para desquitarse”. Entonces, cuenta Coronell, escribió la que sería su última columna en Semana: “Las orejas del lobo” y la envió en la mañana del viernes 20 de marzo.

En la tarde, Gilinski, como muestra en pantallazos de Whatsapp, le escribió que su interpretación de los hechos era errónea y más tarde: “la interpelación (sic) que le das es personal y de la lectura de los textos no se desprende nada de lo que dices. Por lo tanto, la columna no será publicada”.

Sin embargo, horas después, Gilinski se volvió a comunicar con él para decirle que la decisión de no publicar no era su responsabilidad y que “la decisión de los que manejan los temas editoriales en la revista es publicar tu columna (...) Semana respetará tu opinión, por más que yo personalmente no esté de acuerdo”.

Tres días después llegó el desenlace ya conocido, también por Whatsapp. Sandra Suárez, la gerente general de Semana, por este medio, le informó que su columna ya no sería más suya y que le agradecía los años de trabajo.