Lo que dice Velasco es que “ya tenemos presidente del Senado, es un hombre que tiene un origen liberal y eso no lo podemos olvidar”. No obstante, en su primera declaración como jefe del Congreso, Name le envió duras pullas al Ejecutivo.

Iván Name ha dicho que semanas antes del 20 de julio estuvo buscando una reunión con el ministro Velasco, pero que este no lo atendió . Si bien Name no pudo tener una cita directa con el Gobierno, sí hubo reuniones de su sector con los partidos de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) que fueron determinantes para elegirlo en el cargo más poderoso de la rama legislativa.

“El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo. Yo no he sido un presidente del Senado elegido por la oposición porque aquí no existen ni las coaliciones de oposición ni de Gobierno: el Gobierno las liquidó, el mismo presidente lo hizo. Aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe coalición de Gobierno, que tampoco represento”, sentenció Iván Name.

De acuerdo con el presidente del Senado, “el ministro dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me eligieron líderes políticos que llevan una trayectoria y una presencia, faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”.

Si bien desde la Casa de Nariño intentan pasar la página de esa discordia, Iván Name sostiene que las reformas que saldrán adelante serán las del Congreso y no las del Gobierno. El político también cuestionó los sectores que han convocado a movilizaciones sociales, entre los que está el propio presidente, Gustavo Petro.