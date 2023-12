“ Algunos andan soñando que la gente ya no quiere el cambio y quiere el pasado ; que le gusta al pueblo colombiano que fusilen a los jóvenes en las calles, que le gusta al pueblo colombiano que le echen látigo a los jovencitos en los CAI de los barrios, que le gusta al pueblo colombiano que nos matemos entre nosotros mismos”, dijo el presidente durante un encuentro con miembros del sector cooperativo en Tolima.

De acuerdo con el presidente, durante su gobierno ha tenido que rogar a sus funcionarios –y a la antigua burocracia uribista– que camine al ritmo del cambio que el país exige. Reconoció que su gobierno ha cometido errores y que no ha avanzado al ritmo esperado. Aún así, es reacio a la idea de entregarle la banda presidencial a un candidato de la extremaderecha en el 2026.

“Exigimos que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia. ¿Que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el Gobierno? ¡Mamola! El pueblo no se rinde”, exclamó el presidente.

Durante el encuentro con el sector solidario, el mandatario también aprovechó para defender y hacerle cuña a sus reformas a la salud, pensional y de educación que pretende tramitar en el Congreso. Volvió a insistir en que sea el pueblo quien respalde su gestión en las calles.

“El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible”, puntualizó el presidente.