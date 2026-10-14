Así se han desarrollado las marchas en el país: Petro llegó a la Plaza de Bolívar en medio de la lluvia

Con movilizaciones en Bogotá, Cali, Barranquilla y otras ciudades, este miércoles se desarrolla una jornada de protestas en el país. Docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición salieron a las calles para expresar su rechazo a distintas decisiones del Ejecutivo, en medio del debate por la nueva regulación de la protesta social.
En Bogotá, los manifestantes partieron de distintos puntos, entre ellos el Parque Nacional y la Universidad Nacional, y llegaron a la Plaza de Bolívar.
No obstante, durante las primeras horas de la tarde, un fuerte aguacero cayó sobre el centro de la capital, pero personas que asistieron a la manifestación permanecieron con sombrillas y continuaron con el plantón.
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