Más soldados, la fórmula contra los grupos ilegales

Jaime fajardo landaeta

Analista del conflicto

“El problema que hay en estos momentos con la política de seguridad es que no se ve un todo, solo una parte del problema de seguridad. Acá lo que se necesita es una política integral, es muy importante que la presencia de la autoridad militar y de policía se refuerce, pero siempre resulta siendo la misma dosis en cada Gobierno. Lo que también se debe hacer es ganar terreno con la institucionalidad, ganarse la gente y no siempre eso ocurre metiendo más soldados o policías a las regiones. Se tiene que trabajar el fortalecimiento a las organizaciones sociales, llegar a las comunidades con más economía, salud, educación, oportunidades. La Fuerza Pública no puede reemplazar las funciones sociales que son responsabilidad del Estado”.