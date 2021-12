Millonaria incautación de medicamentos en Norte de Santander

Las declaraciones de Otoniel no modifican lo que se supo desde el primer momento de su captura: que sería extraditado a una cárcel de Estados Unidos a responder por narcotráfico. La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que las dos audiencias a las que lo citó no frenan ese proceso de extradición que solicitó el país norteamericano desde octubre, pero eso podría cambiar en algún punto. Por ahora, las cortes de Florida y de Nueva York siguen esperando que el capo sea enviado a ese país. Allí se podría enfrentar a la pena máxima, es decir, 65 años de cárcel. Por ahora, Otoniel no ha dicho nada de lo que las víctimas pidieron que explicara sobre su actuar criminal en el Urabá.