Tragedia por derrumbe en mina en Iscuandé, Nariño: van 14 muertos

Van 14 personas muertas por un derrumbe al interior de una mina de oro en zona rural de Iscuandé, Nariño. Además, hay siete heridos, cuatro de ellos de gravedad. El deslizamiento de tierra se registró en horas de la mañana e inicialmente se habló de nueve muertos y de un total de 30 personas que estaban dentro del socavón al momento de los hechos. Así lo reportó Gabriel Ocaña, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Nariño, quien precisó que 13 de los cuerpos fueron trasladados a Iscuandé y el restante a Guapi.

“Hay siete heridos, hay cuatro cuyos casos son más complejos y en este momento buscamos un apoyo en helicóptero para poder trasladarlos a la ciudad de Pasto o a Tumaco para ser atendidos”, precisó el funcionario. Más temprano, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que las labores de rescate en la mina en Santa Bárbara de Iscuandé, donde ocurrió la tragedia, se han visto afectadas por condiciones de la zona. La Agencia dijo que tan pronto fue reportado el deslizamiento de tierra que provocó la tragedia, fueron activadas las capacidades locales para garantizar la atención, pero las dificultades de acceso habían retrasado las labores de búsqueda y rescate. Además, la institución alertó que las condiciones de orden público en la zona también han impedido la llegada de las autoridades al lugar de los hechos.