Tragedia por derrumbe en mina en Iscuandé, Nariño: van 14 muertos

Van 14 personas muertas por un derrumbe al interior de una mina de oro en zona rural de Iscuandé, Nariño. Además, hay siete heridos, cuatro de ellos de gravedad.
El deslizamiento de tierra se registró en horas de la mañana e inicialmente se habló de nueve muertos y de un total de 30 personas que estaban dentro del socavón al momento de los hechos.
Así lo reportó Gabriel Ocaña, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Nariño, quien precisó que 13 de los cuerpos fueron trasladados a Iscuandé y el restante a Guapi.