Al despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo llegó una carta que alerta sobre los problemas financieros de tres grandes EPS que, en caso de no encontrar una solución a esos balances, podrían tener problemas para seguir operando más allá de septiembre.

Sin embargo, el ministro Jaramillo no tardó en responder que se trataba de una exageración. “No hablemos de crisis donde no las hay (...) Aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso no lo podemos aceptar nosotros”, dijo el ministro.

En un panorama general, según las EPS, los pagos de las deudas ya suman $1,6 billones, siendo $870.871 millones en Sanitas, $568.638 millones en Sura y $204.206 millones en Compensar.