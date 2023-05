A parte de las llamadas líneas rojas o artículos polémicos, la discusión del proyecto de la Reforma a la Salud tiene un antecedente negativo y es que en la discusión del martes en la Comisión Séptima se habló de tener vicios y errores en el trámite, lo que, de ser aprobada, desencadenaría una lista de demandas que le hacen fila y llevarían a su caída en la Corte Constitucional.

Ante estos señalamientos, el presidente de la Comisión Séptima Agmeth Escaf –del Pacto Histórico–, le dijo a EL COLOMBIANO que hay total seguridad de que no hay vicios de trámite: “La oposición siempre hablará de eso vicios, pero no los hay en realidad. Hemos sido muy claros y explícitos, además de garantistas, en todo este proceso. Hemos ido avanzando y no ha habido razones para impedir el debate”.