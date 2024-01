“Presidente, me pongo a disposición para organizar con todas las fuerzas dicha reunión y realizar este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio. No podemos esperar, es el momento”, escribió la actual vicepresidenta del Senado en su cuenta X.

Si bien no es la primera vez que surge la idea, esta vez la propuesta de Petro tiene fija la mirada en las elecciones de 2026. Así lo dejó claro el mandatario, quien añadió que pretenden “hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y paz”.

Lo cierto es que si no se logra un único partido, los 13 movimientos del Pacto no podrían hacer coalición de cara a la próxima contienda.

De manera que, la propuesta del Jefe de Estado busca que ese “congreso progresista” incluya a las 1.500 personas que fueron elegidas en 2023 para ese único movimiento.

En las primeras reacciones públicas, la propuesta ha calado relativamente bien. Por ejemplo, la representante a la Cámara por Colombia Humana, Karmen Ramírez aseguró que está “absolutamente convencida y comprometida con labrar el camino hacia la unidad”.

Además, aseguró que la apuesta de un partido único se proyecta como un triunfo para el 2026.

Sin embargo, las fisuras dentro del Pacto no se pueden ignorar, pues algunas de sus figuras más visibles le apuestan a la carrera presidencial del 2026 y otras personalidades de la coalición se preocupan por lo que la idea implica jurídicamente. En todo caso, hay resistencia a la propuesta entre sectores del petrismo.

Por otro lado, personalidades políticas de otros sectores políticos se han pronunciado al respecto. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, expresó su descontento y el rechazo a la propuesta de Petro.

“Esta también es una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder”, escribió el político en X.