Howard Buffett luce unas botas fabricadas por exguerrilleros de las FARC

El magnate estadounidense Howard Buffett lució este lunes en un encuentro con el presidente colombiano, Iván Duque, en Nueva York, unas botas fabricadas por exguerrilleros de las Farc que se dedican a la elaboración de calzado como parte de su reincorporación.

Durante el Foro Concordia Buffett, hijo de Warren Buffett, portó las botas bajo un elegante traje que contrastaba con el calzado amarillo de típico estilo militar y más apropiado para las zonas rurales de Colombia que para los enmoquetados salones de la ciudad estadounidense.

“Yo me puse mis botas. El presidente (Duque) me las regaló después de la cena y me preguntó si las iba a llevar puestas y le dije que sí”, dijo Buffet en el foro, según recoge un comunicado de la Presidencia colombiana.

Las botas fueron un regalo del mandatario colombiano cuando el magnate visitó Colombia a principios de año para conocer de primera mano el estado de la paz en el país y apoyar con inversiones, a través de la Fundación Howard G. Buffet, las zonas afectadas por la violencia.

Duque las había comprado a mediados de marzo pasado durante una visita al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, que forma parte del municipio de La Paz, en el norteño departamento del Cesar.

Allí, en uno de los campamentos en los que los exguerrilleros dejaron las armas, el jefe de Estado se las compró a un grupo de excombatientes que tienen la fabricación de botas como su proyecto productivo para retornar a la vida legal.

“Este es un magnífico ejemplo de una cooperativa de exmiembros de las Farc. Y me regalaron las botas y me regalaron una mochila. Y así es como uno logra cambiar las cosas. Y así es como se mantiene la paz”, expresó Buffett.

Por eso, consideró que esas botas son “una parte muy pequeña” de su aporte a la paz, pero consideró que “son esas pequeñas partes las que, todas juntas, nos llevan a sostener la paz”.