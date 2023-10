Aunque no se refirió a ninguno con nombre propio, Petro lanzó pullas a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque; a la Fiscalía bajo la batuta de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa; a las Fuerzas Militares; al Congreso, a los medios de comunicación o a empresas como Argos y Odebrecht. Todo esto, en medio de menciones al paramilitarismo, el genocidio, la colonia, el narcotráfico, la “codicia del poder” y la concentración de riqueza.

Sus declaraciones –lejos de apaciguar los ánimos y contribuir a bajar la polarización en pro de su propio acuerdo nacional–, desataron nuevos frentes de batalla política y atizaron el contrapunteo que desde hace meses sostiene con algunos de sus opositores, quienes no vacilaron en responder.

“Esos son los terceros de civil que ordenaron los asesinatos y se enriquecieron con el paramilitarismo. No han sido investigados. Ese es el régimen de corrupción (...) se está tratando de impedir que exista una Fiscalía independiente que sea capaz de hacer investigaciones”, manifestó.

Ante ello, Barbosa desmintió al mandatario y declaró que hay 1.050 funcionarios trabajando en esos procesos. “La controversia pública ya no le hace mayor bien al país”, agregó, explicando con cifras cómo han impactado a organizaciones paramilitares. Por otro lado, respondió a los reclamos ante la compulsa de copias, precisando que no es el fiscal del caso y que esa decisión “es un deber (...) No voy a entrar en una discusión”.

El fiscal aprovechó para responder con dureza a los reclamos de Nicolás Petro y lo retó a que “pruebe que la Fiscalía lo está presionando”, luego de que este denunció que en el interrogatorio que rindió supuestamente fue coaccionado.

Este tipo de controversias, previo a elecciones, empantanan el acuerdo nacional del presidente y ponen en entredicho su voluntad de dialogar, al tiempo que suben los ánimos. Lo ocurrido en las instalaciones de la Revista Semana ejemplifica los niveles de convulsión.

Las otras querellas del presidente

En su discurso, Petro cuestionó la verdad alrededor del asesinato de Jorge Enrique Pizano, uno de los testigos clave del caso Odebrecht, al tiempo que preguntó por el hallazgo de hornos crematorios en la frontera con Venezuela, utilizados por grupos paramilitares para desaparecer cuerpos. Incluso, criticó a quienes “sabotearon” el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc. “¿Por qué tenían que hacer trizas la paz?”.