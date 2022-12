¿No más desplantes? Petro delegó en su secretario jurídico la posesión de magistrados

Justo hace ocho días, Petro levantó roncha al dejar vestidos y sin cena a los más altos dignatarios de la justicia del país. El propio presidente Gustavo Petro los había invitado a cenar a Palacio. Sin embargo, nunca llegó y los dejó “metidos” a todos, primero, en la posesión de Juan Carlos Cortés y Marjorie Zúñiga, como magistrados de la Corte Constitucional y la Suprema, respectivamente. Y después, con la cena.

El presidente prefirió quedarse en la capital de Antioquia, o al menos eso fue lo que dijeron, para hablar con el alcalde Daniel Quintero. No es la primera vez en lo poco que va del gobierno que el presidente no aparece y luego se habla de quebrantos de salud, que para algunos conocedores son más una excusa para cubrir su incumplimiento o situaciones que el primer mandatario no ha querido hacer públicas.

Y es que el Jefe de Estado ya les ha “quedado mal” a los juristas en al menos cuatro oportunidades, por no hablar de cuando dejó “con los crespos hechos” al propio Ministro de Justicia en su posesión.