“Esas nuevas mayorías con una prueba ácida nombraron a un presidente del Senado, a pesar del retiro de unos partidos muy importantes logramos conseguir los 55 votos, que estoy seguro en los próximos días crecerán. Cerramos legislatura con unas mayorías consolidadas. Claro, ya tendremos muy claro quiénes nos acompañan y quiénes no. Veo a un gobierno con unas mayorías de verdad, no mayorías prestadas, ni negociadas en cada proyecto”, explicó.

A su turno, el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, elevó un llamado a los partidos de oposición e independientes “a que lleguen a las plenarias, que no hagan vacío, porque se están yendo, desbaratan el quorum y le roban al erario público. Si no llegan, no están trabajando y eso es corrupción. Si están en contra, que lleguen de frente y den el debate. Que no generen esa operación tortuga”.