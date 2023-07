“ Ya no solo soy un senador estándar, sino que soy la voz del Senado, el presidente del Congreso que anoche me eligió en un acto de autonomía y de independencia ”, comentó el presidente del Senado en su primer día en el cargo.

Name se identificó como un senador estándar , que no buscaba ser una estrella ni que lo eligieran los medios . Pese a esa corta relación que ha tenido con los periodistas, su carrera empezó como un locutor de radio interesado en la política que trabajaba en una emisora capitalina hace casi 40 años .

El nuevo presidente del Congreso, el senador Iván Name , habló por primera vez con los medios después de su elección como cabeza del Legislativo para la legislatura 2023-2024 , y dejó claro que no está de acuerdo con la convocatoria a las calles del presidente Gustavo Petro.

“Soy uno de los s enadores con la votación más modesta en Colombia , pero eso es materia de orgullo para mí que mis colegas me hayan elegido sin ser un extraordinario elector. Pero mis votantes me conocen”, afirmó el presidente del Senado.

¿Qué pasará con las reformas de Petro?

Sobre las reformas que estará tramitando el Congreso sostuvo que “aquí es donde defendemos y tramitamos las reformas y de acá saldrán las leyes que convengan a Colombia. Y no saldrá lo que no convenga. Aquí aprobaremos lo que podamos convenir y entendamos que pueda servirle al país”.

Además, dejó claro que no apoyará la convocatoria a marchas que ha hecho el mandatario, sobre las que voces dentro del Congreso consideran como presiones que intenta hacer el jefe de Estado a la rama Legislativa para que le pase sus reformas.

“La convocatoria a las calles es inconveniente y pido que dejemos de hacerlas. No para que no podamos hacer convocatorias populares, para eso están las plazas, pero no las calles bloqueadas”, apuntó Name.